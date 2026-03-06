Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt immer wieder ohne Führerschein mit Auto

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitag (06.03.) stoppte eine Streifenwagenbesatzung einen Daimler im Bereich des Emilienplatz. Bei der Kontrolle um 3 Uhr in der Nacht konnten die Polizisten in den Auskunftssystemen recherchieren, dass der 36-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Bereits in der Vergangenheit war er trotzdem mehrfach ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs und erhielt entsprechende Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann aus Bergneustadt behauptete, eine ausländische Fahrerlaubnis zu haben, nachweisen könne er sie jedoch nicht. Der Mann erhielt eine Strafanzeige und ihm wurde die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen erneut ausdrücklich untersagt. (arn)

