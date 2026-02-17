PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 17.02.2026

Gera (ots)

Die am 17.02.2026 vermisst gemeldete 17 - Jährige konnte durch die Polizei aufgefunden werden. Es wird gebeten, alle personenbezogenen Daten und Lichtbilder zu löschen. Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. <N.R.>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
  • 17.02.2026 – 09:53

    LPI-G: Erneuter Aufgriff eines Graffiti-Sprayers in Altenburg

    Altenburg (ots) - In der vergangenen Nacht wurde auf dem Bahngelände in Altenburg ein 39 jähriger Mann vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige einen abgetellten Zug großflächig mittels Spraydosen besprüht. Die Tat wurde durch Zeugen beobachtet. Durch die zeitnahe Verständigung der Polizei konnte der Täter noch in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Gegen den Leipziger ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:36

    LPI-G: Pkw vom Hof gestohlen

    Lucka (ots) - Am gestrigen Montag wurde der Diebstahl eines Pkw Opel Meriva zur Anzeige gebracht. Das Fahrzeug stand seit Samstag auf einem verschlossenen Hof in Lucka. Unbekannte Täter brachen das Grundstückstor auf und entwendeten den metallic-goldenen Pkw unbemerkt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
