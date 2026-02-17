LPI-G: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 17.02.2026

Altenburg (ots) - In der vergangenen Nacht wurde auf dem Bahngelände in Altenburg ein 39 jähriger Mann vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige einen abgetellten Zug großflächig mittels Spraydosen besprüht. Die Tat wurde durch Zeugen beobachtet. Durch die zeitnahe Verständigung der Polizei konnte der Täter noch in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Gegen den Leipziger ...

