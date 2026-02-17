LPI-G: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 17.02.2026
Gera (ots)
Die am 17.02.2026 vermisst gemeldete 17 - Jährige konnte durch die Polizei aufgefunden werden. Es wird gebeten, alle personenbezogenen Daten und Lichtbilder zu löschen. Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. <N.R.>
