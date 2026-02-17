PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

  • Bild-Infos
  • Download

Zeulenroda (ots)

Seit Dienstag dem 17.02.2026 gegen 03:00 Uhr wird der Herbert Andreas Wolf vermisst. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er ist 70 Jahre alt, ca. 178 cm groß und hat graues Haar. Zur Bekleidung des Vermissten können keine Angaben gemacht werden. Der Vermisste verließ gegen 03:00 Uhr seine Wohnanschrift in 07937 Zeulenroda-Triebes in unbekannte Richtung. Eine Gefahr für Leib und Leben kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661-6210) oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

