Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Zeulenroda (ots)

Seit Dienstag dem 17.02.2026 gegen 03:00 Uhr wird der Herbert Andreas Wolf vermisst. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er ist 70 Jahre alt, ca. 178 cm groß und hat graues Haar. Zur Bekleidung des Vermissten können keine Angaben gemacht werden. Der Vermisste verließ gegen 03:00 Uhr seine Wohnanschrift in 07937 Zeulenroda-Triebes in unbekannte Richtung. Eine Gefahr für Leib und Leben kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661-6210) oder jede andere Polizeidienststelle.

