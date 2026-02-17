LPI-G: Pkw vom Hof gestohlen
Lucka (ots)
Am gestrigen Montag wurde der Diebstahl eines Pkw Opel Meriva zur Anzeige gebracht. Das Fahrzeug stand seit Samstag auf einem verschlossenen Hof in Lucka. Unbekannte Täter brachen das Grundstückstor auf und entwendeten den metallic-goldenen Pkw unbemerkt.
