Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brennender Lkw - Ermittlungen aufgenommen

Altenburg (ots)

Schon aus der Ferne konnte eine Rauchsäule am Sonntag Vormittag über dem Industriegebiet der Poststraße gesichtet werden. Grund hierfür war eine in Brand geratene Zugmaschine samt Sattelauflieger. Der mit Fahrzeugteilen beladene Sattelzug wurde durch die Kameraden der Feuerwehr umgehend gelöscht und die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Es entstand an Fahrzeug und Ladung ein Sachschaden im 6-stelligen Bereich.

