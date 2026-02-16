PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brennender Lkw - Ermittlungen aufgenommen

Altenburg (ots)

Schon aus der Ferne konnte eine Rauchsäule am Sonntag Vormittag über dem Industriegebiet der Poststraße gesichtet werden. Grund hierfür war eine in Brand geratene Zugmaschine samt Sattelauflieger. Der mit Fahrzeugteilen beladene Sattelzug wurde durch die Kameraden der Feuerwehr umgehend gelöscht und die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Es entstand an Fahrzeug und Ladung ein Sachschaden im 6-stelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 16.02.2026 – 08:04

    LPI-G: Fahren unter Betäubungsmitteln

    Altenburg (ots) - In der Nacht vom Sonntag, dem 15.02.26, bemerkten Anwohner in der Brauhausstraße gegen 01:15 Uhr einen weißen Lieferwagen. Nach Prüfung konnte im Nahbereich eine Person angetroffen werden, die dem Lieferwagen zuzuordnen war. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit per Drogenvortest ergabe eine positive Reaktion auf Amphetamine/Methamphetamine sowie Opiate. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde der ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 07:58

    LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

    Lucka (ots) - Im Zeitraum vom 10.02.26 bis zum 15.02.26 kam es zu einem Einbruch in eine Gartenanlage in der Altenburger Straße in Lucka. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Gartenlaube, wobei unter anderem eine Tür beschädigt und im weiterem Verlauf Werkzeug entwendet wurde. Der Schaden beäuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 11:18

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Diebstahl im Krankenhaus

    Greiz (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag (13.02.2026) und Samstag (14.02.2026) kam es im Krankenhaus Greiz zu einer Diebstahlshandlung zum Nachteil einer Seniorin. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter das Portemonnaie einer 87-jährigen Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt zur stationären Behandlung im Krankenhaus Greiz in der Wichmannstraße befand. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 120 ...

    mehr
