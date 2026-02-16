LPI-G: Fahren unter Betäubungsmitteln
Altenburg (ots)
In der Nacht vom Sonntag, dem 15.02.26, bemerkten Anwohner in der Brauhausstraße gegen 01:15 Uhr einen weißen Lieferwagen. Nach Prüfung konnte im Nahbereich eine Person angetroffen werden, die dem Lieferwagen zuzuordnen war. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit per Drogenvortest ergabe eine positive Reaktion auf Amphetamine/Methamphetamine sowie Opiate. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde der Person die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
