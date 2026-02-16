LPI-G: Fahren unter Betäubungsmitteln

Lucka (ots) - Im Zeitraum vom 10.02.26 bis zum 15.02.26 kam es zu einem Einbruch in eine Gartenanlage in der Altenburger Straße in Lucka. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Gartenlaube, wobei unter anderem eine Tür beschädigt und im weiterem Verlauf Werkzeug entwendet wurde. Der Schaden beäuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

