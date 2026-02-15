Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. In der Nacht von Freitag auf Samstag (14.02.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 00:35 Uhr einen Pkw Audi in der Greizer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer der Verdacht auf den Konsum von berauschenden Mitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamin sowie Methamphetamin. Während der Kontrolle konnte zudem eine geringe Menge Methamphetamin aufgefunden und anschließend beschlagnahmt werden. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus Greiz eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Verfahren ein. Der 19-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Führens eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln verantworten. <PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell