Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Diebstahl im Krankenhaus

Greiz (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (13.02.2026) und Samstag (14.02.2026) kam es im Krankenhaus Greiz zu einer Diebstahlshandlung zum Nachteil einer Seniorin. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter das Portemonnaie einer 87-jährigen Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt zur stationären Behandlung im Krankenhaus Greiz in der Wichmannstraße befand. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 120 Euro Bargeld nebst persönlicher Dokumente. Die Ermittlungen wegen Diebstahl wurden aufgenommen. Bisher konnte kein Tatverdächtiger ermittelt werden, weshalb die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise bittet, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0039204/2026 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

