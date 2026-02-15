PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Kindertagesstätte - Technischer Defekt als Ursache

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am späten Freitagnachmittag (13.02.2026) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Brandausbruch in der Kindertagesstätte "Kinderglück" in der Wesserstraße in Zeulenroda-Triebes. Nach derzeitigem Stand der Ermittlung löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Dank des schnellen Eingreifens der freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda-Triebes konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindert wurde. Trotz der erfolgreichen Löscharbeiten entstand erheblicher Sachschaden. Insbesondere die starke Rauchentwicklung führte zu massiven Verschmutzungen von Wänden, Böden und Decken der betroffenen Räumlichkeiten. Der geschätzte Gesamtschaden bewegt sich nach ersten Prognosen im Bereich zwischen 70 000 und 80 000 Euro. Für die Eltern und Kinder gibt es eine vorläufige Entwarnung hinsichtlich der Betreuung. Der Kindergartenbetrieb kann unter Einschränkungen fortgeführt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Gera geführt. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 10:00

    LPI-G: Streit endet in Körperverletzung

    Rositz (ots) - Nachdem am Samstagmittag über Umwege die Hilfegesuche einer jungen Frau die Polizei erreichten, rückten Beamte der PI Altenburger Land nach Rositz aus. Dort konnte die Hilfesuchende 21-Jährige in ihrer Wohnung mit einer männlichen Person angetroffen werden. Wie folglich bekannt wurde, hatte der 35-Jährige die Herausgabe diverser Sachen der Frau verlangt und drohte diese beschädigen zu wollen. Im ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:00

    LPI-G: Kommissar Zufall

    Altenburg (ots) - Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nach flüchtigen Graffitisprayern wurde am Freitagabend ein Gruppe Jugendlicher in der Gerhard-Altenbourg-Straße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass diese nicht im Zusammenhang mit den gemeldeten Schmierereien standen, jedoch wurden bei einem 17-Jährigen Cannabisprodukte aufgefunden, die zudem über der erlaubten Freimenge lagen. Der Beschlagnahme folgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:00

    LPI-G: Auf Tour

    Altenburg (ots) - Durch aufmerksame Bürger ereilte die PI Altenburger Land gegen 01:30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Information zu einem auffälligen Transporter in der Brauhausstraße in Altenburg. Drei Männer stiegen hier kurz zuvor aus und entfernten sich von diesem, wobei sie sich verdächtig verhielten. Ein solcher Transporter mit Naumburger Kennzeichen konnte folglich durch die eingesetzten Polizeibeamten unverschlossen festgestellt werden. Bei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren