Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Kindertagesstätte - Technischer Defekt als Ursache

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am späten Freitagnachmittag (13.02.2026) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Brandausbruch in der Kindertagesstätte "Kinderglück" in der Wesserstraße in Zeulenroda-Triebes. Nach derzeitigem Stand der Ermittlung löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Dank des schnellen Eingreifens der freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda-Triebes konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindert wurde. Trotz der erfolgreichen Löscharbeiten entstand erheblicher Sachschaden. Insbesondere die starke Rauchentwicklung führte zu massiven Verschmutzungen von Wänden, Böden und Decken der betroffenen Räumlichkeiten. Der geschätzte Gesamtschaden bewegt sich nach ersten Prognosen im Bereich zwischen 70 000 und 80 000 Euro. Für die Eltern und Kinder gibt es eine vorläufige Entwarnung hinsichtlich der Betreuung. Der Kindergartenbetrieb kann unter Einschränkungen fortgeführt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Gera geführt. <PH>

