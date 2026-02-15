Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit endet in Körperverletzung

Rositz (ots)

Nachdem am Samstagmittag über Umwege die Hilfegesuche einer jungen Frau die Polizei erreichten, rückten Beamte der PI Altenburger Land nach Rositz aus. Dort konnte die Hilfesuchende 21-Jährige in ihrer Wohnung mit einer männlichen Person angetroffen werden. Wie folglich bekannt wurde, hatte der 35-Jährige die Herausgabe diverser Sachen der Frau verlangt und drohte diese beschädigen zu wollen. Im entbrannten Streit hinsichtlich angeblicher Schulden schlug der Mann der Frau auf den Kopf. Der Rowdy erhielt einen Platzverweis und muss sich nun wegen der Körperverletzung und Nötigung verantworten.

