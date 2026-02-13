Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti - Täter gestellt

Altenburg (ots)

Am gestrigen Tag gegen 22:00 Uhr wurde in der Altenburger Innenstadt ein 31 jähriger Mann von Einsatzkräften der Polizei gestellt, nachdem er die Fassaden mehrerer Häuser beschmiert hatte.

Dank eines aufmerksamen Mitteilers könnte der Täter noch am Tatort gestellt und dem strafrechtlichen Verfahren zugeführt werden.

