Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte brachen mehrere Garagen auf

Schmölln (ots)

In der Nacht vom 11. zum 12. Februar wurden in einem Garagenkomplex im Schmöllner Kapsgraben sieben Garagen von Unbekannten gewaltsam geöffnet und diverses Diebesgut entwendet. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

