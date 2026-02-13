LPI-G: Unbekannte brachen mehrere Garagen auf

Gera (ots) - Gera. Am 11.02.2026 gegen 12:55 Uhr kam es im Bereich Donaer Straße und Straße der Bergmanns zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer stürzte gegen die Motorhaube eines Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei bittet den beteiligten Radfahrer sowie Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei Gera unter 0365 / 829-0 zu melden. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

