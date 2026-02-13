LPI-G: Unbekannte brachen mehrere Garagen auf
Schmölln (ots)
In der Nacht vom 11. zum 12. Februar wurden in einem Garagenkomplex im Schmöllner Kapsgraben sieben Garagen von Unbekannten gewaltsam geöffnet und diverses Diebesgut entwendet. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.
