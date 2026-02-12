LPI-G: (GRZ) Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss (0036605/2026)

Greiz (ots) - Weida. Am 11.02.2026 gegen 16:05 Uhr kam es in der Geraer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin setzte aus einer Parklücke rückwärts auf die Fahrbahn zurück und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug. Dabei wurde eine 57-jährige Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (SR) ...

