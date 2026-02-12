LPI-G: (GRZ) Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss (0036605/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Am 11.02.2026 gegen 13:45 Uhr wurde ein 49-jähriger Pkw-Fahrer in der Rudolf-Breitscheid-Straße kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (SR)
