PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss (0036605/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am 11.02.2026 gegen 13:45 Uhr wurde ein 49-jähriger Pkw-Fahrer in der Rudolf-Breitscheid-Straße kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:21

    LPI-G: (GRZ) E-Bike aus Keller entwendet (0036907/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 09.02.2026 und 11.02.2026 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Windmühlenstraße und entwendeten aus einem Kellerabteil ein E-Bike im Wert von rund 2.500 Euro. Zudem wurde ein Schloss beschädigt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bisher liegen keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor, sodass die Polizei ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:20

    LPI-G: (GRZ) Verkehrsunfall mit verletzter Person (0036767/2026)

    Greiz (ots) - Weida. Am 11.02.2026 gegen 16:05 Uhr kam es in der Geraer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin setzte aus einer Parklücke rückwärts auf die Fahrbahn zurück und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug. Dabei wurde eine 57-jährige Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (SR) ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:19

    LPI-G: (GRZ) Hoher Schaden durch Betrug (0036875/2026)

    Greiz (ots) - Am 11.02.2026 wurde ein 62-jähriger Mann Opfer eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte ihn telefonisch und gab an, dass sich Schadsoftware auf dessen Laptop befinde. Zum angeblichen Schutz seiner Daten sollte der Geschädigte eine größere Geldsumme auf ein Konto überweisen. Der Mann kam der Aufforderung nach und verlor dadurch einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren