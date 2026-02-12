Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) E-Bike aus Keller entwendet (0036907/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 09.02.2026 und 11.02.2026 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Windmühlenstraße und entwendeten aus einem Kellerabteil ein E-Bike im Wert von rund 2.500 Euro. Zudem wurde ein Schloss beschädigt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bisher liegen keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor, sodass die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, bittet, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden.

