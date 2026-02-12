Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Versuchter Einbruch in Gartenlaube (0036341/2026)

Gera (ots)

Gera. Zwischen dem 09.02.2026 und 11.02.2026 versuchten bislang unbekannte Täter in einer Kleingartenanlage im Eselsweg gewaltsam in eine leerstehende Gartenlaube einzudringen. Dabei wurde die Eingangstür beschädigt. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Dennoch entstand ein geschätzter Gesamtschaden im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei zu melden. (SR)

