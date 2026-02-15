PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kommissar Zufall

Altenburg (ots)

Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nach flüchtigen Graffitisprayern wurde am Freitagabend ein Gruppe Jugendlicher in der Gerhard-Altenbourg-Straße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass diese nicht im Zusammenhang mit den gemeldeten Schmierereien standen, jedoch wurden bei einem 17-Jährigen Cannabisprodukte aufgefunden, die zudem über der erlaubten Freimenge lagen. Der Beschlagnahme folgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Weiterhin wurden bei zwei weiteren Jugendlichen im gleichen Alter eine geringe Menge Marihuana und/oder Tabakprodukte fest- und zur Gefahrenabwehr bzw. im Sinne des Jugendschutzes sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

