LPI-G: Traktor kollidiert bei Glätte mit Linienbus - keine Verletzten zu beklagen
Langenleuba-Niederhain (ots)
Am Montag geriet ein Traktor in Langenleuba-Niederhain auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte in der weiteren Folge mit einem im Gegenverkehr befindlichen Linienbus. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden am Bus. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.
