PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Traktor kollidiert bei Glätte mit Linienbus - keine Verletzten zu beklagen

Langenleuba-Niederhain (ots)

Am Montag geriet ein Traktor in Langenleuba-Niederhain auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte in der weiteren Folge mit einem im Gegenverkehr befindlichen Linienbus. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden am Bus. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 06:59

    LPI-G: Polizeibeamte werden bei Ruhestörung angegriffen.

    Gera (ots) - Die Polizei Gera wurde am 17.02.2026 gegen 01:55 Uhr zu einer Ruhestörung im Stadtteil Bieblach gerufen. Laut der Mitteilung soll ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses lautstark herumschreien. Die Beamten konnten vor Ort den 64 jährigen Verursacher antreffen und ermahnten diesen zur Ruhe. Der Mann griff in der Folge unvermittelt die eigesetzten Beamten an, indem er einen Polizisten gegen den Oberkörper ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:12

    LPI-G: Brennender Lkw - Ermittlungen aufgenommen

    Altenburg (ots) - Schon aus der Ferne konnte eine Rauchsäule am Sonntag Vormittag über dem Industriegebiet der Poststraße gesichtet werden. Grund hierfür war eine in Brand geratene Zugmaschine samt Sattelauflieger. Der mit Fahrzeugteilen beladene Sattelzug wurde durch die Kameraden der Feuerwehr umgehend gelöscht und die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Es entstand an Fahrzeug und Ladung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren