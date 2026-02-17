Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeibeamte werden bei Ruhestörung angegriffen.

Gera (ots)

Die Polizei Gera wurde am 17.02.2026 gegen 01:55 Uhr zu einer Ruhestörung im Stadtteil Bieblach gerufen. Laut der Mitteilung soll ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses lautstark herumschreien. Die Beamten konnten vor Ort den 64 jährigen Verursacher antreffen und ermahnten diesen zur Ruhe. Der Mann griff in der Folge unvermittelt die eigesetzten Beamten an, indem er einen Polizisten gegen den Oberkörper schlug. Zudem versuchte dieser, an das Pfefferspray der Polizisten zu gelangen. Der Mann konnte in der Folge überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Gegen den Angreifer wird nun unter Anderem wegen Widerstand und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte Strafanzeige gestellt. N.R.

