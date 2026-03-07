PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Nächtlicher Einsatz: Mann klettert auf Baukran - unverletzt gerettet

Hagen (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz für Feuerwehr und Polizei kam es in der Nacht zu Samstag,07.03.2026, in der Hochstraße. Gegen 3 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst einer nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft die Einsatzkräfte: Eine Person sei auf einem Baukran gegenüber der Einrichtung gesichtet worden. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Ein 25-jähriger Mann aus Hagen hatte sich rund 20 Meter hoch auf den Kran begeben. Die Feuerwehr forderte ihn auf, den Kran wieder zu verlassen. Der Mann kletterte daraufhin eigenständig und unverletzt nach unten. Rechtlich muss der 25-Jährige nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen. Zudem wird geprüft, ob er die Kosten für den Einsatz tragen muss. Das Motiv für die nächtliche Kletteraktion bleibt bislang unklar. Eines steht jedoch fest: Die Aussicht über die Stadt war für den jungen Mann ein teures Vergnügen. (Th.St.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen

