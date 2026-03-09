Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis: 60-Jähriger kommt mit Auto zur Polizeiwache und erhält Anzeige

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Samstag (07.03.2026) begab sich ein 60-jähriger Mann um circa 2 Uhr mit seinem Auto zur Polizeiwache Innenstadt, um eine Verlustanzeige aufzugeben. Er wurde von den Beamten darauf hingewiesen, dass er zunächst seinen Wagen umparken muss. Bei einer anschließenden Überprüfung der Personalien des Mannes stellten die Einsatzkräfte fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war und ein Fahrverbot vorliegt. Der Mann zeigte sich uneinsichtig und erhielt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell