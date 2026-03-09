PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis: 60-Jähriger kommt mit Auto zur Polizeiwache und erhält Anzeige

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Samstag (07.03.2026) begab sich ein 60-jähriger Mann um circa 2 Uhr mit seinem Auto zur Polizeiwache Innenstadt, um eine Verlustanzeige aufzugeben. Er wurde von den Beamten darauf hingewiesen, dass er zunächst seinen Wagen umparken muss. Bei einer anschließenden Überprüfung der Personalien des Mannes stellten die Einsatzkräfte fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war und ein Fahrverbot vorliegt. Der Mann zeigte sich uneinsichtig und erhielt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

