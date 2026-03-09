PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall auf Pedelec - 71-Jährige stürzt über Kabelbrücke

Hagen-Lennetal (ots)

Am Sonntag (08.03.2026) fuhr eine 71-jährige Hagenerin gegen 15:30 Uhr mit ihrem Ehemann die Dolomitstraße in Richtung Buschmühlenstraße entlang. Dazu nutzte sie den Gehweg. Vermutlich aufgrund einer dort verlegten Kabelbrücke verlor die Frau die Kontrolle über ihr Pedelec. Sie kam zu Fall und schlug auf dem Asphalt auf. Dabei verletzte sie sich derart, dass ein Rettungswagen sie wenig später in ein Krankenhaus bringen musste. Das Verkehrskommissariat hat den Vorfall nun übernommen und geht der genauen Unfallursache nach. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

