Polizei Hagen

POL-HA: Gartenlaube steht in Flammen - Zeuge spricht mit merkwürdigem Mann

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag (10.03.2026) ging ein 53-Jähriger gegen 01:30 Uhr mit seinem Hund in der Eugen-Richter-Straße spazieren. Als er aus der dortigen Gartenanlage Flammen und Rauch erblickte, schaute er nach dem Rechten. In der Gartenanlage begegnete ihm ein Mann. Dieser wirkte alkoholisiert und behauptete, dass er versucht habe, das Feuer zu löschen. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Er war zirka 40-45 Jahre alt und 1,70 m-1,75 m groß und schlank. Die Gartenlaube stand in Vollbrand, welchen die Feuerwehr alsbald löschte. Die Kriminalpolizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugenhinweise auf den Verursacher nehmen die Ermittler unter 02331 986 2066 entgegen (hir)

