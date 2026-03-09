Polizei Hagen

POL-HA: Rüttelplatte und Benzinkanister ohne Sicherung transportiert

Bild-Infos

Download

Hagen-Eckesey (ots)

Bei LKW-Kontrollen hielten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei am Montagmorgen (09.03.2026) in Eckesey einen 41-jährigen Mann an, der schwere Ladung und Gefahrgut ohne Sicherung transportiert hatte. Die Polizisten wurden gegen 09.20 Uhr in der Eckeseyer Straße auf den LKW aufmerksam, weil der Mann auf dem Beifahrersitz den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der anschließenden Überprüfung der Ladefläche stellten die Beamten fest, dass eine etwa 150 Kilogramm schwere Rüttelplatte sowie drei Benzinkanister ohne jede Ladungssicherung transportiert wurden. Eine solche ungesicherte Ladung stellt eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Im Falle eines stärkeren Brems- oder Ausweichmanövers kann die Ladung verrutschen und schwere Verkehrsunfälle verursachen. Da der 41-jährige Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung zahlen. Darüber hinaus untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Ladungssicherung, die nicht nur gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern entscheidend zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beiträgt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell