POL-HA: Verkehrsdienst ahndet Alkohol- und Drogenfahrten

Hagen (ots)

Am Montagmorgen (09.03.2026) führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes von etwa 7 bis 10 Uhr Kontrollen im Stadtgebiet durch. Bereits zu Beginn der Kontrollmaßnahmen zogen zwei Männer die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich. Beide waren mit E-Scootern auf der Rathausstraße in Richtung Potthofstraße unterwegs. Die Beamten hielten sie an. Beide standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und waren auf dem Weg zur Arbeit. Sie räumten den Konsum von Marihuana und Amphetaminen ein. Daraufhin mussten die beiden am Polizeipräsidium eine ärztliche Blutprobe abgeben. Den beiden Männern im Alter von 32 und 48 Jahren wurde die Weiterfahrt untersagt, anschließend wurden sie entlassen.

Daraufhin verlagerten die Polizeibeamten nach Wehringhausen und postierten sich an der Minervastraße, wo sie auf Höhe der Augustastraße um etwa 9.15 Uhr einen Autofahrer anhielten. Der 59-Jährige gab an, in den letzten Tagen Marihuana konsumiert zu haben. Ein Speicheltest wies seinen Konsum nach. Auch er wurde zur weiteren Beweisführung einer Blutprobe unterzogen. Auf der Fahrt zum Polizeiarzt fiel den Beamten auf Höhe der Altenhagener Brücke ein weiterer E-Scooter Fahrer auf, den sie ebenfalls kontrollierten. Der 25-jährige Mann räumte nach einem kurzen Gespräch ebenfalls ein, Marihuana zu konsumieren, und musste zur Blutprobenentnahme gleich mitfahren. Die Beamten untersagten den beiden die Weiterfahrt und entließen sie wieder.

Alle Kontrollierten erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. (rst)

