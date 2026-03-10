PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Mann missbraucht Notruf und leistet Widerstand

Hagen-Haspe (ots)

Ein 49-jähriger Gevelsberger missbrauchte am Montag (09.03.2026) mehrfach den Notruf und leistete Widerstand, als die Beamten ihn antrafen. Der Mann hatte am Abend rund zwanzig Mal den Notruf der Polizei gewählt und dabei zusammenhangslose Aussagen getätigt. Der Mann hatte starke Stimmungsschwankungen und beleidigte die Beamten in der Leitstelle.

Im weiteren Verlauf ermittelten die Einsatzkräfte, dass sich der aggressive Anrufer in einem Fahrzeug an der Tückingschulstraße befindet. Die Polizisten forderten den Mann auf, aus dem Wagen zu steigen. Da er der Aufforderung nicht nachkam und aggressiver wurde, zogen die Beamten den Mann aus dem Wagen. Er sperrte sich und versuchte, die Polizisten trotz angelegter Handschellen anzugreifen. Der alkoholisierte Gevelsberger wurde zur Polizeiwache gebracht und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 49-Jährigen ein. (rst)

