Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer nach Sturz in Kreisverkehr leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Am Kreisverkehr Boeler Ring / Lütkenheider Straße / Schwerter Straße ereignete sich am Dienstag (10.03.2026) ein Unfall, bei dem ein 64 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Der 64-Jährige fuhr um circa 7.35 Uhr auf der Schwerter Straße auf den Kreisverkehr zu. Ein Auto befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Einfahrt, fuhr jedoch trotz freier Fahrbahn nicht in den Kreisverkehr ein. Daraufhin lenkte der Motorradfahrer mit seiner Maschine der Marke BMW an dem Wagen vorbei und verlor innerhalb des Kreisverkehrs aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle.

Der Mann stürzte mit dem Motorrad zu Boden und rutschte dabei gegen einen VW Golf, der sich an der Zufahrt am Boeler Ring in Richtung Hagener Straße befand. Er zog sich leichte Verletzungen zu, lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst jedoch ab. Der VW und die BMW wiesen Kratzspuren auf. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell