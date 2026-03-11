POL-HA: Ausfall der Amtsleitung des Polizeipräsidiums Hagen - Notruf nicht betroffen
Hagen (ots)
Seit dem frühen Mittwochmorgen (11.03.2026) liegt eine Störung der Amtsleitung des Polizeipräsidiums Hagen vor. Betroffen sind die Rufnummer 02331 986-0 sowie alle Durchwahlen. Der Notruf 110 ist wie gewohnt erreichbar. Der Netzanbieter arbeitet derzeit intensiv an der Entstörung. Sobald die Störung behoben ist, wird nachberichtet. (sen)
