POL-HA: Ausfall der Amtsleitung des Polizeipräsidiums Hagen - Notruf nicht betroffen

Hagen-Boele (ots) - Am Kreisverkehr Boeler Ring / Lütkenheider Straße / Schwerter Straße ereignete sich am Dienstag (10.03.2026) ein Unfall, bei dem ein 64 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 64-Jährige fuhr um circa 7.35 Uhr auf der Schwerter Straße auf den Kreisverkehr zu. Ein Auto befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Einfahrt, fuhr jedoch trotz freier Fahrbahn nicht in den Kreisverkehr ein. ...

