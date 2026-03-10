Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260310.2 Kiel - Tatverdächtiger in U-Haft nach erneutem Brand in Tiefgarage - Folgemeldung zu 260129.2 und 260210.4, 260223.2 und 260310.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Nachdem es bereits in der Vergangenheit zu mehreren Bränden in einer Tiefgarage im Bereich Antipper / Stemmer gekommen war und es gestern Abend erneut zu einem Feuer in dem Gebäudekomplex auf dem Kieler Ostufer im Bereich Stemmer / Antipper kam, nahmen Einsatzkräfte gestern Abend einen 30-jährigen Deutschen vorläufig fest.

Polizeikräfte führten den Mann heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einer Haftrichterin am Amtsgericht Kiel vor. Diese erließ gegen den 30-jährigen Deutschen Haftbefehl wegen versuchter schwerer Brandstiftung in sechs Fällen.

Die Polizeidirektion Kiel hatte nach den Taten im Januar und Februar ihre Streifentätigkeit im Bereich deutlich intensiviert. Ziel dieser Maßnahmen war es, weitere Taten zu verhindern und dadurch das Sicherheitsgefühl der Anwohnerinnen und Anwohner spürbar zu stärken. Daneben wurden in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel kräfteintensive und verdeckte Ermittlungsmaßnahmen umgesetzt, um insbesondere einen Tatverdächtigen zu ermitteln und die Taten so sicher nachweisen zu können, dass die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorliegen.

"Die wiederholten Brände haben verständlicherweise bei Anwohnerinnen und Anwohnern ein Gefühl der Unsicherheit verursacht. Die Festnahme ist ein wichtiger Schritt für die Wiederherstellung der Sicherheit im Quartier. Wir hatten den richtigen Riecher." sagt der Leiter der Bezirkskriminalinspektion Alexander Hahn.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell