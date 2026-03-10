Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260310.1 Kiel - Erneuter Brand in Tiefgarage - Mann vorläufig festgenommen - Folgemeldung zu 260129.2 und 260210.4 und 260223.2

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Nachdem es bereits in der Vergangenheit zu mehreren Bränden in einer Tiefgarage im Bereich Antipper / Stemmer gekommen war, kam es gestern Abend erneut zu einem Feuer in dem Gebäudekomplex auf dem Kieler Ostufer.

Gestern Abend gegen 19:50 Uhr meldete eine Anwohnerin erneut eine Rauchentwicklung aus der Tiefgarage. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort ein Feuer im zweiten Untergeschoss des Kellerkomplexes fest. Die Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung. Gegen 20:25 Uhr meldeten die Feuerwehrkräfte, dass das Feuer gelöscht sei. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Schadenshöhe und Brandursache werden zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen nahmen Polizeikräfte einen 30-jährigen Mann vorläufig fest. Er steht im Verdacht, mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang zu stehen. Der Mann kam ins Polizeigewahrsam. Er soll im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt werden.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0431-160 33 33 zu melden.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell