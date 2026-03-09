POL-KI: 260309.3 Kreis Plön: Heikendorf - Protest verzögert Abriss des alten Rettungsturms
Kreis Plön (ots)
Am heutigen Vormittag sollte der alte Rettungsturm am Möltenorter Strand in Heikendorf abgerissen werden. Eine kurzfristige Protestaktion verzögerte diese Arbeiten. Mittlerweile ist der Abriss erfolgt.
Gegen 10:20 Uhr meldete sich eine Anruferin bei der Polizei und teilte mit, dass der Abriss des alten Wasserwacht-Turms am Möltenorter Strand unmittelbar bevorstünde. Die Anruferin bezweifelte die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens und führte eine Protestaktion durch. Der planmäßige Einsatz eines Baggers verzögerte sich daher.
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeistation Heikendorf suchten den Einsatzort in Heikendorf auf und überprüften die Schilderungen der Anruferin. Dabei stellten sie nach Rücksprache mit dem zuständigen Amt Schrevenborn fest, dass ein rechtskräftiger Beschluss des Verwaltungsgerichts Schleswig für die Zwecke der Abrissarbeiten vorlag.
Ab 12:30 Uhr konnten die Abrissarbeiten störungsfrei durchgeführt werden.
Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel
