PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260309.3 Kreis Plön: Heikendorf - Protest verzögert Abriss des alten Rettungsturms

Kreis Plön (ots)

Am heutigen Vormittag sollte der alte Rettungsturm am Möltenorter Strand in Heikendorf abgerissen werden. Eine kurzfristige Protestaktion verzögerte diese Arbeiten. Mittlerweile ist der Abriss erfolgt.

Gegen 10:20 Uhr meldete sich eine Anruferin bei der Polizei und teilte mit, dass der Abriss des alten Wasserwacht-Turms am Möltenorter Strand unmittelbar bevorstünde. Die Anruferin bezweifelte die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens und führte eine Protestaktion durch. Der planmäßige Einsatz eines Baggers verzögerte sich daher.

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeistation Heikendorf suchten den Einsatzort in Heikendorf auf und überprüften die Schilderungen der Anruferin. Dabei stellten sie nach Rücksprache mit dem zuständigen Amt Schrevenborn fest, dass ein rechtskräftiger Beschluss des Verwaltungsgerichts Schleswig für die Zwecke der Abrissarbeiten vorlag.

Ab 12:30 Uhr konnten die Abrissarbeiten störungsfrei durchgeführt werden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren