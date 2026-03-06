Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260306.2 Kiel: 28-jähriger Vermisster wieder da - Folgemeldung zu 260304.3

Kiel (ots)

Der seit dem 02.03.2026 vermisste 28-jährige Mann konnte angetroffen werden.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell