Die Polizeidirektion Kiel lädt erneut zu einer Informationsveranstaltung für zukünftige Bewerberinnen und Bewerber ein. Angesprochen sind alle Interessierten zwischen 15 und 47 Jahren.

Unter dem Motto "Polizei Inside" haben Besucherinnen und Besucher am Mittwoch, den 08. April, zwischen 16 und 18 Uhr die Gelegenheit, mit Einstellungsberatern ins persönliche Gespräch zu kommen und sich aus erster Hand über den Polizeiberuf sowie den Ablauf des Einstellungsverfahrens zu informieren.

Die Veranstaltung findet im 4. Polizeirevier Kiel statt. Dort erhalten die Teilnehmenden einen umfassenden Einblick in die praktische Arbeit eines städtischen Polizeireviers.

Weitere Information sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen hier bereit: https://t1p.de/ig7hh

Grundsätzlich können sich Interessierte stets individuell bei den Einstellungsberaterinnen und -beratern der Landespolizei informieren. Zur Kontaktliste geht es hier: https://t1p.de/otot9

