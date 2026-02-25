Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub auf dem Gehweg in der Mitscherlichstraße - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.02.2026 zwischen 22:05 Uhr und 22:15 Uhr kam es in der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven, gegenüber der Hausnummer 5, zu einem Raubdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer von zwei unbekannten Tätern aufgrund laut abgespielter Musik angesprochen. Im weiteren Verlauf schlug einer der Täter dem Opfer gegen die Stirn sowie hinter das Ohr. Hierdurch fielen eine Musikbox sowie ein Mobiltelefon zu Boden. Die Täter nahmen die Gegenstände an sich und flüchteten.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Person A: - männlich - ca. 25-30 Jahre - ca. 180-185 cm groß - korpulent

Bekleidung:

- dunkle Jeans - hellblauer Kapuzenpullover

Person B:

- ähnliche Erscheinung wie Person A Bekleidung: - schwarze Jacke - dunkle Hose

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell