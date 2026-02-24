Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in der Marktstraße - Beschuldigter gestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.02.2026 gegen 17:44 Uhr kam es in der Marktstraße in Wilhelmshaven, im Bereich vor einem dortigen Geschäft, zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen zwei Beschuldigte zunächst einem 70-jährigen Mann ins Gesicht. Nachdem dieser zu Boden gestürzt war, wurde er am Boden liegend mit beschuhten Füßen getreten. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen im Gesicht sowie am Oberkörper.

Ein 35-jähriger Beschuldigter wurde durch Zeugen verfolgt und in einem Hinterhof angetroffen. Die Beteiligten stehen nach derzeitigen Erkenntnissen in einem persönlichen Verhältnis zueinander.

Die Ermittlungen dauern an.

