Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in der Rüderstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.02.2026 gegen 12:15 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Rüderstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen versteckte der 27-jährige Beschuldigte eine Flasche Korn unter seiner Jacke und bezahlte an der Kasse lediglich ein Brötchen. Außerhalb des Marktes wurde er durch Mitarbeitende auf den Diebstahl angesprochen.

Der Beschuldigte reagierte umgehend aggressiv und versuchte, sich loszureißen. Im weiteren Verlauf schlug, kratzte, trat und biss er um sich, um sich der Situation zu entziehen. Das Diebesgut führte er zu diesem Zeitpunkt noch mit sich.

Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

