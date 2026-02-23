PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti an Reisebussen

Sande (ots)

Im Zeitraum vom 21.02.2026, 17:00 Uhr, bis zum 22.02.2026, 07:40 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Sande zu einer Sachbeschädigung. Auf einem dortigen Parkplatz wurden zwei abgestellte Reisebusse mit roter Lackfarbe beschmiert. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Telefonnummer 04422-999750 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

