Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti an Reisebussen
Sande (ots)
Im Zeitraum vom 21.02.2026, 17:00 Uhr, bis zum 22.02.2026, 07:40 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Sande zu einer Sachbeschädigung. Auf einem dortigen Parkplatz wurden zwei abgestellte Reisebusse mit roter Lackfarbe beschmiert. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Telefonnummer 04422-999750 in Verbindung zu setzen.
