Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebiss auf Gehweg in Jever

Jever (ots)

Am 23.02.2026 gegen 11:30 Uhr kam es auf dem Gehweg "Am Lükenshof" in Jever zu einem Vorfall mit einem Hund. Nach bisherigen Erkenntnissen begleitete ein 5-jähriges Kind seinen Vater mit dem Fahrrad beim Gassigehen mit den eigenen Hunden. Beim Passieren einer auf einer Sitzbank wartenden 66-jährigen Frau und deren Hund biss der Hund der Frau das Kind in den Oberschenkel. Durch den Biss entstand eine gerötete und leicht blutige Verletzung. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell