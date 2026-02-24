Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Hundebiss auf Gehweg in Jever
Jever (ots)
Am 23.02.2026 gegen 11:30 Uhr kam es auf dem Gehweg "Am Lükenshof" in Jever zu einem Vorfall mit einem Hund. Nach bisherigen Erkenntnissen begleitete ein 5-jähriges Kind seinen Vater mit dem Fahrrad beim Gassigehen mit den eigenen Hunden. Beim Passieren einer auf einer Sitzbank wartenden 66-jährigen Frau und deren Hund biss der Hund der Frau das Kind in den Oberschenkel. Durch den Biss entstand eine gerötete und leicht blutige Verletzung. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.
