Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Pkw-Brand in der Windallee
Varel (ots)
Am 23.02.2026 gegen 12:42 Uhr kam es in der Windallee in Varel zu einem Fahrzeugbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Fahrzeugführer bereits nach kurzer Fahrt Rauchentwicklung im Bereich der Windschutzscheibe. Er stellte das Fahrzeug ab und verließ es. Kurz darauf wurden Flammen im vorderen rechten Bereich unter dem Pkw festgestellt. Das Fahrzeug brannte in der Folge nahezu vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
