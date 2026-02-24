PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eigentümer eines aufgefundenen Rollers gesucht

POL-WHV: Eigentümer eines aufgefundenen Rollers gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 27.10.2025 wurde ein Roller der Marke Aprilia an einer Häuserecke im Bereich Werftstraße/Bremer Straße in Wilhelmshaven durch eine Zeugin festgestellt.

An dem Fahrzeug war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, das lediglich noch zur Hälfte vorhanden war (RCZ). Zudem wies das Zündschloss des Rollers offensichtliche Beschädigungen auf. Auf dem Roller befand sich ein schwarzer Motorradhelm.

Bislang konnte weder der Eigentümer des Rollers noch des Helmes ermittelt werden.

Personen, die Angaben zu dem Roller oder dessen Herkunft machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 10:30

    POL-WHV: Pkw-Brand in der Windallee

    Varel (ots) - Am 23.02.2026 gegen 12:42 Uhr kam es in der Windallee in Varel zu einem Fahrzeugbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Fahrzeugführer bereits nach kurzer Fahrt Rauchentwicklung im Bereich der Windschutzscheibe. Er stellte das Fahrzeug ab und verließ es. Kurz darauf wurden Flammen im vorderen rechten Bereich unter dem Pkw festgestellt. Das Fahrzeug brannte in der Folge nahezu vollständig aus. ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:17

    POL-WHV: Körperverletzung in der Marktstraße - Beschuldigter gestellt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 23.02.2026 gegen 17:44 Uhr kam es in der Marktstraße in Wilhelmshaven, im Bereich vor einem dortigen Geschäft, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen zwei Beschuldigte zunächst einem 70-jährigen Mann ins Gesicht. Nachdem dieser zu Boden gestürzt war, wurde er am Boden liegend mit beschuhten ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:07

    POL-WHV: Hundebiss auf Gehweg in Jever

    Jever (ots) - Am 23.02.2026 gegen 11:30 Uhr kam es auf dem Gehweg "Am Lükenshof" in Jever zu einem Vorfall mit einem Hund. Nach bisherigen Erkenntnissen begleitete ein 5-jähriges Kind seinen Vater mit dem Fahrrad beim Gassigehen mit den eigenen Hunden. Beim Passieren einer auf einer Sitzbank wartenden 66-jährigen Frau und deren Hund biss der Hund der Frau das Kind in den Oberschenkel. Durch den Biss entstand eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren