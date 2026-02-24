Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eigentümer eines aufgefundenen Rollers gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 27.10.2025 wurde ein Roller der Marke Aprilia an einer Häuserecke im Bereich Werftstraße/Bremer Straße in Wilhelmshaven durch eine Zeugin festgestellt.

An dem Fahrzeug war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, das lediglich noch zur Hälfte vorhanden war (RCZ). Zudem wies das Zündschloss des Rollers offensichtliche Beschädigungen auf. Auf dem Roller befand sich ein schwarzer Motorradhelm.

Bislang konnte weder der Eigentümer des Rollers noch des Helmes ermittelt werden.

Personen, die Angaben zu dem Roller oder dessen Herkunft machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

