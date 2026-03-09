POL-KI: 260309.1 Schwentinental: Falsch abgebogen
Schwentinental (ots)
Am Freitagnachmittag (06.03.2026) ist die Fahrerin eines PKW falsch abgebogen und steckte auf einer Treppe fest. Verletzt wurde niemand. Freitagnachmittag um 16.20 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin die Mergenthaler Straße im Gewerbegebiet Raisdorf. Um auf den Parkplatz eines Drogeriemarktes zu gelangen, bog die Dame fälschlicherweise ein wenig zu früh ab. Als sie ihren Fehler bemerkte, steckte sie bereits auf der Treppe fest. Es kam niemand zu schaden.
