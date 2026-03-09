PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260309.1 Schwentinental: Falsch abgebogen

  • Bild-Infos
  • Download

Schwentinental (ots)

Am Freitagnachmittag (06.03.2026) ist die Fahrerin eines PKW falsch abgebogen und steckte auf einer Treppe fest. Verletzt wurde niemand. Freitagnachmittag um 16.20 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin die Mergenthaler Straße im Gewerbegebiet Raisdorf. Um auf den Parkplatz eines Drogeriemarktes zu gelangen, bog die Dame fälschlicherweise ein wenig zu früh ab. Als sie ihren Fehler bemerkte, steckte sie bereits auf der Treppe fest. Es kam niemand zu schaden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

