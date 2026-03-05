Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260305.1 Kiel: Zu schnell vor der Schule - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Kiel (ots)

In dieser Woche führte die Polizeistation Hassee vor einer Schule in der Rendsburger Landstraße wiederholt Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Bereich der Schule gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten beanstandet werden.

Die Beamtinnen und Beamten konzentrierten sich insbesondere auf die Zeiten zum Schulbeginn und zum Schulschluss. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Regeln und fuhren rücksichtsvoll und umsichtig. Viele Kontrollierte befürworteten die Maßnahme ausdrücklich und äußerten, dass sie die Geschwindigkeitsüberwachung für sehr sinnvoll erachten. In mehreren Fällen führten die Polizeikräfte zudem erzieherische Gespräche, um für die besondere Gefährdung von Kindern im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Die Einsatzkräfte stellten in diesem Rahmen insgesamt 45 Verstöße festgestellt. Der trauriger Höchstwert lag bei 53 km/h. Gerade vor Schulen bedeutet überhöhte Geschwindigkeit ein außerordentliches Risiko für die Sicherheit der Kinder.

"Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer haben großes Verständnis für die Kontrollen gezeigt, die meisten sind selbst Anwohner." sagte Lasse Ratjen, stellvertretender Leiter der Polizeistation Hassee.

Die Kontrollen reihen sich in weitere Maßnahmen ein, die die Polizei an den Schulen zum Thema Schulwegsicherung unternimmt. So werden auch gezielte Kontrollen zum Thema "Elterntaxi" durchgeführt oder beispielsweise der Fußgänger-Führerschein von den Erstklässlern abgenommen.

Die Polizei appelliert: Schon wenige km/h über dem Tempolimit können im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden. Kinder sind im Straßenverkehr unberechenbar - sie laufen plötzlich los, achten nicht immer auf den Verkehr und sind schwerer einzuschätzen als Erwachsene.

Unsere Präventionshinweise:

- Reduzieren Sie Ihr Tempo konsequent in Bereichen mit Tempo-30-Zonen, insbesondere vor Schulen, Kitas und Spielplätzen - Rechnen Sie jederzeit mit plötzlich auf die Fahrbahn tretenden Kindern - Planen Sie mehr Zeit für den Weg ein, anstatt durch überhöhte Geschwindigkeit wertvolle Sekunden "herauszufahren". - Beachten Sie: Tempo 30 bedeutet mehr Sicherheit und kürzere Bremswege.

Die Polizei wird auch in den kommenden Wochen weitere Geschwindigkeitskontrollen durchführen - insbesondere an sensiblen Punkten wie Schulen und Kindergärten. Ziel ist es, die Sicherheit der jüngsten und schwächsten Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell