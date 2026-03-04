Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260304.4 Kreis Plön: Polizeiliche Unterstützung in Högsdorf

Kreis Plön (ots)

Heute Morgen kam es in der Ortschaft Högsdorf zu einem Polizeieinsatz. Dabei unterstützten die Einsatzkräfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Plön sowie des Amtes Lütjenburg bei der planmäßigen Durchführung eigener Maßnahmen.

In den frühen Morgenstunden unterstützten rund 30 Beamtinnen und Beamte die Verantwortlichen der beteiligten Behörden bei der planmäßigen Durchsetzung eigener Maßnahmen im Rahmen der sogenannten Amtshilfe. In der Vergangenheit soll der Betroffene behördlichen Anordnungen und Forderungen nicht nachgekommen sein.

Die Einsatzkräfte gewährleisteten den Zugang zum Objekt und ermöglichten anschließend die Umsetzung der behördlichen Vollstreckungsmaßnahmen gegen einen 62-Jährigen Mann. Hierbei kam es zu keinen Störungen.

Im Rahmen des Einsatzes fanden die Beamten im Objekt eine Armbrust und stellten diese sicher. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Nähere Auskünfte zur Person des Betroffenen werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht geben. Nähere Auskünfte zum Verfahrensgegenstand und zu den Hintergründen liegen in der Zuständigkeit des Finanzamts Plön sowie des Amtes Lütjenburg und werden daher von hier nicht beauskunftet.

Der Polizeieinsatz war gegen 09:30 Uhr beendet.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell