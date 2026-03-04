Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260304.1: Einbruch in Pkw - Täter im beschleunigten Verfahren verurteilt

Kiel

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Montag (02.03.26) kam es im Kieler Stadtteil Elmschenhagen zu einem Einbruch in einen Pkw. Der Täter schlug die Seitenscheibe eines Fahrzeuges ein, entnahm eine Geldbörse und flüchtete. Nachdem Polizeikräfte den Mann stellen konnten, wurde der Mann bereits am Folgetag durch das Amtsgericht Kiel zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Am frühen Montagabend konnte der Geschädigte über seine Videoüberwachungs-App feststellen, dass sich ein ihm unbekannter Mann in sein Carport in der Preetzer Straße begab. Nachdem der Mann zunächst erfolglos versucht haben soll, die Scheibe des Fahrzeugs der Ehefrau des Geschädigten zu zerstören, soll der Mann die Scheibe des Fahrzeuges des Geschädigten mittels eines Steines zerschlagen und sodann eine Geldbörse aus dem Fahrzeug des Geschädigten entwendet haben.

Der Geschädigte und dessen Ehefrau seien sofort zu ihrem Carport geeilt, haben dort aber niemanden mehr antreffen können. Nachdem der Geschädigte unverzüglich die Polizei informiert hatte, konnte im Rahmen der Fahndung durch die Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers in Tatortnähe ein 37-jähriger Deutscher festgestellt werden, der kurz zuvor mit der EC-Karte des Geschädigten eine Vielzahl an Zigaretten gekauft haben soll. Teile des Stehlguts sowie die Zigaretten konnten bei dem Mann sichergestellt werden. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und lieferten ihn in das Polizeigewahrsam ein.

Am Dienstag führten Einsatzkräfte den 37-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Amtsgericht Kiel zum Zwecke der Anordnung von Hauptverhandlungshaft vor. Die zuständige Richterin verurteilte den Tatverdächtigen umgehend im Rahmen des beschleunigten Verfahrens zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell