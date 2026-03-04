Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260304.3 Kiel: 28-Jähriger aus Kiel vermisst

Kiel (ots)

Seit dem 02.03.2026 wird Bastian S. aus Kiel vermisst.

Bastian S. ist 2,03 m groß, vermutlich mit einer oliv-grünen Jacke sowie einer braunen Hose, grünlich-braunen Schuhen und bunt-geringelten Wollhandschuhen bekleidet.

Er hat einen schwarzen Vollbart und schwarze schulterlange Haare. Weiterhin führt er einen Rucksack mit sich.

Er ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Personen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

