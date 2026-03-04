PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260304.3 Kiel: 28-Jähriger aus Kiel vermisst

POL-KI: 260304.3 Kiel: 28-Jähriger aus Kiel vermisst
Kiel (ots)

Seit dem 02.03.2026 wird Bastian S. aus Kiel vermisst.

Bastian S. ist 2,03 m groß, vermutlich mit einer oliv-grünen Jacke sowie einer braunen Hose, grünlich-braunen Schuhen und bunt-geringelten Wollhandschuhen bekleidet.

Er hat einen schwarzen Vollbart und schwarze schulterlange Haare. Weiterhin führt er einen Rucksack mit sich.

Er ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Personen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 11:07

    POL-KI: 260304.1: Einbruch in Pkw - Täter im beschleunigten Verfahren verurteilt

    Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Am Montag (02.03.26) kam es im Kieler Stadtteil Elmschenhagen zu einem Einbruch in einen Pkw. Der Täter schlug die Seitenscheibe eines Fahrzeuges ein, entnahm eine Geldbörse und flüchtete. Nachdem Polizeikräfte den Mann stellen konnten, wurde der Mann bereits am ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:33

    POL-KI: 260302.2 Plön - Festnahme nach Handtaschendiebstahl

    Plön (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Am vergangenen Samstag (28.02.26) kam es in Plön in der Lütjenburger Straße zu einem Handtaschendiebstahl. Polizeiliche Einsatzkräfte nahmen unmittelbar nach der Tat eine männliche Person vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ ein Richter des Amtsgerichts Kiel am Sonntag einen ...

    mehr
