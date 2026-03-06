PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260306.1 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag den (28. 02. auf 01.03) kam es in der Wilhelminenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Samstagnacht zwischen 23:30 Uhr und Sonntagmorgen 02.10 Uhr sollte es nach den Angaben eines Unfallbeteiligten zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Das schadensverursachende Fahrzeug habe die Wilhelminenstraße in Richtung Bergstraße befahren. In Höhe des dortigen Kinos fuhr der Fahrzeugführende ein linksseitig geparktes Fahrzeug derart an, dass dieses auf das davor befindlich geparkte Fahrzeug geschoben wurde. Bei dem verursachenden PKW handele es sich um ein auffällig bunt bedrucktes weißes Fahrzeug eines Lieferverkehrsunternehmens. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummern 0431 / 160 1503 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren