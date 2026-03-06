Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260306.1 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag den (28. 02. auf 01.03) kam es in der Wilhelminenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Samstagnacht zwischen 23:30 Uhr und Sonntagmorgen 02.10 Uhr sollte es nach den Angaben eines Unfallbeteiligten zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Das schadensverursachende Fahrzeug habe die Wilhelminenstraße in Richtung Bergstraße befahren. In Höhe des dortigen Kinos fuhr der Fahrzeugführende ein linksseitig geparktes Fahrzeug derart an, dass dieses auf das davor befindlich geparkte Fahrzeug geschoben wurde. Bei dem verursachenden PKW handele es sich um ein auffällig bunt bedrucktes weißes Fahrzeug eines Lieferverkehrsunternehmens. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummern 0431 / 160 1503 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

