Polizei Hagen

POL-HA: Frau zeigt 54-Jährigen wegen Stalking und sexueller Nötigung an

Hagen-Boele (ots)

Eine Frau aus Boele erschien am Mittwoch (11.03.2026) in einer Hagener Polizeiwache und schilderte dort, dass sie seit mehreren Wochen von einem Mann belästigt wird. Sie hatte den Mann im Januar kennengelernt und ihm ihre Adresse mitgeteilt. Der 54-Jährige kontaktierte sie daraufhin über mehrere soziale Netzwerke und erschien regelmäßig ungefragt an ihrer Wohnanschrift. Zudem folgte er ihr, wenn sie sich zu verschiedenen Orten begab, und nahm dieselben Buslinien, um mit ihr Zeit zu verbringen.

Im weiteren Verlauf kam es sogar zu einem Kussversuch des 54-Jährigen, den die Frau abwenden konnte. Jedoch hielt er sie dabei so fest, dass die Frau leichte Verletzungen erlitt.

Gemäß den Schilderungen leiteten die Beamten in der Polizeiwache ein Verfahren wegen sexueller Belästigung, einfacher Körperverletzung sowie Stalking ein. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte Kontakt zu dem Mann auf und wiesen ihn an, die Kontaktaufnahmen zu der Frau zu unterlassen. (rst)

