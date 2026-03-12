Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierte Autofahrerin leistet Widerstand und kommt ins Gewahrsam

Hagen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Mittwochabend (11.03.2026), dass eine Autofahrerin um etwa 22 Uhr auf der Voerder Straße Schlangenlinien und auf die Fahrspur des Gegenverkehrs fährt. Der Mann folgte ihr bis sie ihren Wagen, einen Audi Q2, in einem Parkhaus in der Hochstraße abstellte.

Die verständigten Polizeibeamten sprachen die Frau an ihrem Wagen an und stellten fest, dass ein starker Alkoholgeruch von ihr ausging. Auf Nachfrage erklärte die 52-Jährige, dass sie zuvor Wein getrunken hat. Sie lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest und einen Drogenvortest ab und wurde gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Im weiteren Verlauf trat sie gegen die geöffnete Tür ihres Audi und traf dadurch einen daneben befindlichen Beamten. Daraufhin legten die Einsatzkräfte der Frau Handschellen an und brachten sie zur Polizeiwache, wo ihr eine Blutprobe entnommen werden sollte. Während des Transports versuchte sie, die Polizisten zu treten und zu bespucken. Die Frau ließ sich nicht beruhigen und beleidigte die Beamten. Während der ärztlichen Blutentnahme leistete sie erneut erheblichen Widerstand und wurde zur Ausnüchterung und emotionalen Beruhigung in Gewahrsam genommen. (rst)

