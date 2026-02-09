Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnung

Aalen (ots)

Schrozberg: Einbruch in Wohnung

Im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 11 Uhr wurde in ein Haus im Rothenburger Weg eingebrochen. Unbekannte Diebe verschafften sich Zugang über eine Terrassentür ins Innere einer Wohnung und entwendete dort Bargeld sowie Schmuck. Personen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der 07953 9250-10 mit Hinweisen zu melden.

