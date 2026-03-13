POL-HA: Mutter und Tochter stürzen mit E-Scooter
Hagen-Altenhagen (ots)
Am Donnerstag (12.03.2026) verunfallte eine 25-jährige Frau mit ihrer dreijährigen Tochter, als diese um circa 17.20 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter in Altenhagen unterwegs waren. Die beiden standen auf dem E-Scooter und fuhren auf dem Bürgersteig der Brinkstraße in Richtung Altenhagener Straße. Die 25-Jährige verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte gegen eine Hauswand. Sie und das Mädchen wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (rst)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell