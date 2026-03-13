Polizei Hagen

POL-HA: Mutter und Tochter stürzen mit E-Scooter

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (12.03.2026) verunfallte eine 25-jährige Frau mit ihrer dreijährigen Tochter, als diese um circa 17.20 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter in Altenhagen unterwegs waren. Die beiden standen auf dem E-Scooter und fuhren auf dem Bürgersteig der Brinkstraße in Richtung Altenhagener Straße. Die 25-Jährige verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte gegen eine Hauswand. Sie und das Mädchen wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (rst)

