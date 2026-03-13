PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 47-Jähriger schläft volltrunken am Steuer ein

Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstag (12.03.2026) meldeten Zeugen gegen 22:50 Uhr einen verdächtigen Mann auf einem Tankstellengelände in der Eilper Straße. Die Beamten fanden den 47-Jährigen schlafend bei eingeschaltetem Motor in seinem VW auf. Er roch stark nach Alkohol. Als die Polizisten ihn weckten, sprach er verwaschen und konnte beim Aussteigen kaum sein Gleichgewicht halten. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher, ließen zwei Blutproben entnehmen und legten eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr vor. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 08:45

    POL-HA: Schokolade statt Handy - 34-Jähriger bestellt Technik und erhält Süßigkeit

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Donnerstag (12.03.2026) suchte ein 34-jähriger Hagener gegen 18:30 Uhr eine Paketstation am Remberg auf, um bestellte Ware abzuholen. Über einen Versandhandel hatte er sich wenige Tage zuvor ein hochwertiges Mobiltelefon liefern lassen. Als er das Paket öffnete, stellte er fest, dass dieses mit einem anderen Paketband zugeklebt worden ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 08:00

    POL-HA: Verkehrskontrolle in Fahrradstraße: Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Hagen (ots) - Am Mittwochmorgen (11.03.2026) überwachten die Beamten des Verkehrsdienstes die Augustastraße, die als Fahrradstraße ausgewiesen ist. Dabei fiel ihnen ein Autofahrer auf, der nach links in die Mauerstraße abbiegen wollte, jedoch einen entgegenkommenden Radfahrer zu spät bemerkte. Im Einmündungsbereich blieb der Fahrer mittig auf der Fahrbahn stehen, ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 07:00

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach PKW-Diebstahl - Wer kennt diese Frau?

    Hagen (ots) - In der Nacht auf den 19.06.2025 stahl eine bislang unbekannte Frau das Auto einer 39-jährigen Frau aus Hagen. Am 29.06.2025 wurde der Opel bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in der Feithstraße von der Radaranlage fotografiert. Für die Veröffentlichung der dabei entstandenen Aufnahme liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Hagener Kriminalpolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren