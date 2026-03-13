Polizei Hagen

POL-HA: 47-Jähriger schläft volltrunken am Steuer ein

Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstag (12.03.2026) meldeten Zeugen gegen 22:50 Uhr einen verdächtigen Mann auf einem Tankstellengelände in der Eilper Straße. Die Beamten fanden den 47-Jährigen schlafend bei eingeschaltetem Motor in seinem VW auf. Er roch stark nach Alkohol. Als die Polizisten ihn weckten, sprach er verwaschen und konnte beim Aussteigen kaum sein Gleichgewicht halten. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher, ließen zwei Blutproben entnehmen und legten eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr vor. (hir)

